В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении Рината Салахутдинова, главы муниципального образования «поселок городского типа Камские Поляны» Нижнекамского района. Он обвиняется по ч. 4 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что с 1 по 25 января 2025 года Салахутдинов, находясь на территории Нижнекамского района, через посредника — директора МКП «Водоканал», получил взятку от директора ООО «Наш дом Камские Поляны» в виде смартфона стоимостью 108 тыс. рублей. Взамен обвиняемый должен был способствовать подписанию актов выполненных работ по муниципальным контрактам и игнорировать нарушения в их исполнении.

Уголовное дело направлено в суд.