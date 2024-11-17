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В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

В период с 2020 по 2023 год старший государстве...

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В Татарстане бывший сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет России по РТ.

В период с 2020 по 2023 год старший государственный инспектор по маломерным судам в Нижнекамском Центре ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан получал взятки от граждан за проставление отметки о сдаче экзамена на право управления маломерными судами без фактической проверки знаний.

В ходе расследования установлено 4 эпизода получения взяток на общую сумму 66 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела инспектор попытался скрыться, но был задержан в Ростовской области в результате хорошо спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Следственного комитета России по Республике Татарстан и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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