Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане были закрыты все ледовые переправы

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В Елабужском районе Татарстана прекратила свою работу последняя ледовая переправа, соединяющая село Покровское с поселком Красный Ключ. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

С 8 утра ледовая переправа в Елабужском районе перестала функционировать, тем самым лишив водителей возможности пересечь реку Каму по пути от села Покровское до поселка Красный Ключ. Вследствие этого все четыре действовавшие ледовые переправы в Татарстане сейчас закрыты.


Участников дорожного движения попросили заранее продумать свои маршруты и предупредили о том, что использование льда в качестве дороги вне специальных ледовых переправ строго запрещено.

Стоит отметить, что в прошлом году все ледовые переправы прекратили работу 13 марта.

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