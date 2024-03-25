В Татарстане были закрыты все ледовые переправы

В Елабужском районе Татарстана прекратила свою работу последняя ледовая переправа, соединяющая село Покровское с поселком Красный Ключ. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.



С 8 утра ледовая переправа в Елабужском районе перестала функционировать, тем самым лишив водителей возможности пересечь реку Каму по пути от села Покровское до поселка Красный Ключ. Вследствие этого все четыре действовавшие ледовые переправы в Татарстане сейчас закрыты.



Участников дорожного движения попросили заранее продумать свои маршруты и предупредили о том, что использование льда в качестве дороги вне специальных ледовых переправ строго запрещено.Стоит отметить, что в прошлом году все ледовые переправы прекратили работу 13 марта.