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В Татарстане были найдены древние постройки и могильник

Срубная культура существовала в степной и лесос...

Комитет Республики Татарстан по охране ОКН

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Археологи завершили исследование поселения «Исергапово-I» в Бавлинском районе Татарстана. Этот памятник срубной культуры датируется XVI–XIV веками до н. э., сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Раскопки проводились перед строительством трубопровода. С сентября по ноябрь 2024 года ученые изучили центральную часть поселения, обнаружив более 300 археологических объектов. Среди них – шесть построек: две наземные и четыре полуземлянки площадью 90–120 кв. м. Внутри сохранились следы очагов, керамика и хозяйственные ямы.

Значимой находкой стали три бронзовых серпа ибракаевского типа, распространенные в эпоху бронзы от Урала до Поднепровья.

«Исергапово-I» – один из первых памятников, взятых под госохрану в Татарстане после изменения законодательства в 2014 году. В 2024 году рядом с ним был обнаружен и поставлен под охрану Исергаповский курганный могильник.

Комитет РТ по охране ОКН уточнил границы «Исергапово-I» и ввел ограничения на хозяйственную деятельность в этой зоне.

Срубная культура существовала в степной и лесостепной зоне Восточной Европы с XVIII по XIII век до н. э. В Татарстане найдено более 500 таких памятников, преимущественно в Закамье и Южном Предволжье.

По одной версии, срубная культура связана с индо-иранскими народами, однако лингвист Владимир Напольских считает, что ее носители говорили на индоарийском языке.

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