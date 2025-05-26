В Татарстане был задержан сын президента общества слепых

В Татарстане был задержан Александр Сипкин, сын главы Всероссийского общества слепых (ВОС). По данным РЕН ТВ, его подозревают в получении взятки от одного из руководителей дочернего предприятия ВОС. Следствие считает, что деньги были переданы за общее покровительство и обеспечение «спокойствия» со стороны руководства.

По информации следствия, говорится о взятке. После ареста Александра Сипкина силовики также начали проверку в отношении президента ВОС Владимира Сипкина. Его подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на помощь людям с инвалидностью.

В ходе расследования проверяются сделки по продаже имущества ВОС — санаториев, спортивных и производственных объектов в разных регионах страны. Предварительно установлено, что объекты продавались по заниженной стоимости, что нанесло существенный ущерб организации.

Среди объектов, проданных по спорным схемам, находятся санаторий «Солнечный берег», реабилитационный центр в Марий Эл, а также предприятия в Улан-Удэ, Прокопьевске и других городах. В результате часть компаний прекратила работу, и, как отмечает источник, инвалиды, включая участников специальной военной операции, лишились возможности для отдыха, реабилитации и трудоустройства, пишет KazanFirst.