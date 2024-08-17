В Татарстане больше 20% школьников закончили школу с золотой медалью

В России свыше 109 тысяч выпускников одиннадцатого класса стали обладателями медалей, из них 65,5 тысяч получили золотые награды, а 44,2 тысяч — серебряные. В Татарстане более 20% школьников отмечены медалями, что делает данный регион одним из лидеров по количеству награжденных.

Эти медали предоставляют выпускникам дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, причем максимальное количество баллов составляет 10. Каждое учебное заведение самостоятельно решает, сколько баллов начислять за наличие медали.

Наличие медали становится значимым фактором для старшеклассников, стремящихся поступить в престижные вузы. В условиях жесткой конкуренции за места в университетах дополнительные баллы могут сыграть решающую роль.

Региональные особенности также влияют на количество награжденных. В Татарстане, где более 20% школьников получили медали, можно наблюдать активную поддержку одаренных детей со стороны местных властей и образовательных учреждений. Это способствует созданию благоприятной атмосферы для учебы и раскрытия потенциала учащихся.