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В Татарстане бизнесмен не заплатил 847 млн рублей налогов

В 2023 году компания заработала 1,68 миллиарда ...

Екатерина Елисеева

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Бывшего руководителя казанской компании ООО «СтройТрансКом» подозревали в уклонении от уплаты налогов на 847 миллионов рублей.

Как сообщили в Следственном комитете России по Татарстану, с 2018 по 2020 годы директор предприятия вносил в налоговые декларации недостоверные сведения о сотрудничестве с 39 контрагентами. Следствие считает, что таким способом он избежал выплаты различных налогов на крупную сумму.

В СКР отметили, что после предъявления собранных доказательств подозреваемый полностью погасил задолженность. В связи с этим уголовное дело против него было прекращено.

По информации Inkazan, речь идёт о Сабире Умарове, который возглавлял «СтройТрансКом» с 2015 по 2024 год. Летом прошлого года его сменил Ханмурза Нурутдинов. Оба бизнесмена владеют по 50% компании.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка фирмы составила 3,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 266 миллионов. В 2020 году показатели достигли 3,18 миллиарда и 644,24 миллиона соответственно. В 2023 году компания заработала 1,68 миллиарда рублей, получив чистую прибыль 143,7 миллиона.

Кроме «СтройТрансКома», Умаров ранее был совладельцем и директором нескольких компаний в Татарстане, Марий Эл и ЯНАО. Сейчас он также владеет долями в ООО «ЯКС» (ЯНАО) и ООО «Рентсити» (Казань).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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