В Татарстане автомобиль сбил робота

В Иннополисе водитель «Ларгуса» при движении задним ходом сбил автономного ровера и уехал с места происшествия. Инцидент произошёл на глазах очевидцев, позже мужчину заметили осматривающим своё авто. Видео.

Информация появилась в Telegram-канале «Сережа говорит». Пользователи возмущены: многие уверены, что такой водитель не должен находиться за рулём. В комментариях напомнили, что если бы на месте ровера оказался ребёнок, последствия могли бы быть серьёзнее.

Робот получил незначительные повреждения. Жители также рассказали, что этот автомобилист ранее не раз нарушал правила — не пользовался поворотниками, парковался на тротуарах и скрывался после мелких ДТП. Комментаторы требуют, чтобы на этот раз он понёс ответственность, пишет inkazan.ru.