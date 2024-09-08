В Татарстане авиабилеты подорожали на 20%

В первой половине года стоимость авиабилетов увеличилась почти на 20%

По информации ФАС, в настоящее время средняя цена авиабилета составляет 9150 рублей.

«К сожалению, по мере роста спроса мы наблюдаем также повышение цен на билеты. В течение первых шести месяцев этого года стоимость авиационных перевозок возросла почти на 20%. Это примерно 1550 рублей в среднем», — сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

По словам экспертов, такое резкое увеличение цен связано не только с ростом спроса, но и с повышением цен на авиазапчасти и горюче-смазочные материалы.

Некоторые аналитики выражают опасения, что такая динамика цен может продолжиться и во второй половине года. Вероятно, что цены на авиабилеты могут вырасти ещё больше, особенно в пиковые сезоны, когда количество желающих путешествовать резко увеличивается. Стоит отметить, что стоимость билетов может варьироваться в зависимости от направления и времени покупки.

Чтобы снизить затраты на авиаперелеты, эксперты рекомендуют заранее планировать поездки и отслеживать специальные предложения от авиакомпаний.