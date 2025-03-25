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В Татарстане 7 учеников 9 класса не получат аттестаты из-за отказа сдать экзамены

На данный момент к итоговой аттестации после ус...

Екатерина Елисеева

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7 учеников девятых классов в Татарстане решили не участвовать в сдаче выпускных экзаменов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Он подчеркнул, что подобные решения зачастую принимаются под влиянием блогеров, распространяющих искажённую информацию о школьной системе и законодательстве, что вводит родителей в заблуждение.

Министр напомнил, что в прошлом году восемь девятиклассников также отказались сдавать экзамены и, несмотря на предупреждения, остались без аттестатов. Это ограничило их возможности для продолжения обучения.

При этом нынешние выпускники, по словам Хадиуллина, всё ещё могут подать заявления на участие в аттестации, несмотря на то, что приём документов официально завершился 1 марта. Для них сделают исключение.

На данный момент к итоговой аттестации после устного собеседования допущены 46 тысяч девятиклассников.

Также министр отметил, что в прошлом году двое одиннадцатиклассников отказались от сдачи ЕГЭ. Сейчас они обучаются в колледжах. В этом году таких случаев пока не зафиксировано. Однако ранее уже были прецеденты, когда в суд поступали иски с требованием обязать родителей не мешать детям участвовать в экзаменах.

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