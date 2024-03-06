В Татарстане обещают снегопад и мороз до -24 градусов

Перед праздниками в Татарстане прогнозируют морозы до -24 градусов. Данные приводит Гидрометцентр РТ.

7 марта, в Татарстане обещают переменную облачность без значительных осадков. В дневное время может пойти снег. Ветер будет северо-западный и юго-западный, со скоростью от 4 до 9 м/с, местами до 13 м/с.

В ночное время обещают похолодание до -12...-17 градусов. Днем столбики термометров прогреются до -2...-7 градусов.

В Казани прогнозируют минусовую температуру от 12 до 14 градусов. Днем – 2-4 градуса со знаком минус. Возможно образование гололеда. Водителям следуют быть внимательнее.