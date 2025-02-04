В Татарстане 7 февраля ожидаются морозы до -19°

В Татарстане после серии тёплых атлантических циклонов ожидается резкое похолодание. По данным Гидрометцентра республики, уже 7 февраля температура опустится до -19°C.

4 февраля в регионе прогнозируются снегопады и мокрый снег, в отдельных районах возможен туман. Днём температура составит от 0°C до -4°C, ночью опустится до -7°C. На дорогах ожидается гололедица.

К 5 февраля осадки прекратятся, однако станет холоднее: днём до -5°C, ночью до -9°C.

С 6 февраля в регион начнёт поступать арктический воздух, что приведёт к усилению морозов. В ночь на четверг температура упадёт до -16°C, а к пятнице похолодает до -19°C. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и советуют водителям быть внимательнее на дорогах, а пешеходам выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Морозы сохранятся и 8 февраля, но к началу следующей недели возможно потепление.