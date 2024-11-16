В Татарстане 52-летний мужчина столкнулся с новым видом мошенничества в интернете

В Бугульме 52-летний мужчина стал жертвой новой схемы мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Мужчина получил сообщение с текстом «Привет, это ты на фото» и прикреплённым изображением. Заинтересовавшись, мужчина попытался открыть файл, что привело к утечке его личных данных. Злоумышленники получили доступ к его аккаунту и начали рассылать сообщения от его имени всем контактам.

Осознав, что его аккаунт взламывают, житель Бугульмы решил проверить баланс своей банковской карты. Оказалось, что все средства были списаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».