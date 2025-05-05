В Татарстане 5 мая ожидаются грозы, ветер и до +25 градусов

Гидрометцентр Татарстана прогнозирует переменную облачность и кратковременные дожди в республике 5 мая. Ночью и утром в отдельных районах возможны грозы.

Ветер ночью юго-западный — 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днём усиление до 8–13 м/с, порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, а днём ожидается тёплая погода — от +20 до +25 °C.