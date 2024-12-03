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В Татарстане 30 млн рублей выделено на безбарьерную среду для инвалидов

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В 2024 году в Татарстане планируют потратить 30 миллионов рублей на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщила на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, помещения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы будут адаптированы под нужды людей с инвалидностью.

На 1 ноября в Республике Татарстан насчитывается 282 тысячи людей с инвалидностью, среди которых около 18 тысяч — дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Народный контроль» было рассмотрено 88 обращений, связанных с вопросами доступности социальной среды. До конца года планируется провести адаптацию 30 объектов социальной инфраструктуры.

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