В 2024 году в Татарстане планируют потратить 30 миллионов рублей на формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщила на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, помещения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы будут адаптированы под нужды людей с инвалидностью.

На 1 ноября в Республике Татарстан насчитывается 282 тысячи людей с инвалидностью, среди которых около 18 тысяч — дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Народный контроль» было рассмотрено 88 обращений, связанных с вопросами доступности социальной среды. До конца года планируется провести адаптацию 30 объектов социальной инфраструктуры.