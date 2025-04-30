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В Татарстане 30 апреля ожидаются дожди и штормовой ветер

В Татарстане 30 апреля ожидаются дожди, грозы и...

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Сильный ветер и осадки прогнозируют синоптики в Татарстане в среду, 30 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным метеорологов, днём температура воздуха составит от +8 до +13°C, ночью — от +3 до +8°C.
Ожидается юго-западный ветер 8–13 м/с, местами его порывы могут достигать 23 м/с.
Утром и днём в республике пройдут дожди, местами возможны грозы.

Специалисты рекомендуют жителям быть осторожными при выходе на улицу и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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