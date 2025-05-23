В Татарстане 23 мая стартовал ЕГЭ-2025

23 мая в Татарстане началась основная волна сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как сообщили в региональном Минобразования, в пятницу выпускники сдают три предмета: литературу, историю и химию. Экзамены проходят на 59 специально оборудованных пунктах с системой онлайн-видеонаблюдения.

В первый день испытания проходят 4356 человек, из них 62 — с ограниченными возможностями здоровья. Самым популярным предметом оказалась химия, её выбрали 2202 участника. На втором месте — история (1476 человек), а литературу выбрали 678 выпускников.

Все пункты проведения экзамена оборудованы металлоискателями, камерами видеонаблюдения и системами для предотвращения списывания. Также для участников с ОВЗ предусмотрены особые условия: удлинённое время и помощь ассистентов.