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В Татарстане 21 июня прогнозируют дождливую и прохладную погоду

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, туман и те...

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21 июня в Татарстане будет сохраняться влажная и прохладная погода, сообщает Гидрометцентр РТ. Небо над республикой будет облачным, и в дневное время по всему региону пройдут небольшие и умеренные дожди. В некоторых местах, в том числе в Казани, возможны грозы. Утром в отдельных районах сохранится туман, образовавшийся ночью.

Ветер с западного и юго-западного направления днем усилится до 6–11 м/с, а в некоторых районах, включая Казань, может достигнуть 14 м/с. Во время грозы возможны кратковременные порывы ветра до 15–17 м/с.

После прохладной ночи, днем температура воздуха в Татарстане поднимется до +16, +21 градуса, в Казани температура будет варьироваться от +19 до +21 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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