В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП
ГИБДД РТ
ГИБДД сообщило о количестве пострадавших и погибших в авариях в Татарстане в первый выходной день этой недели.
В субботу, 16 ноября, в Татарстане произошло два ДТП с участием пешеходов, в результате которых оба пострадавших скончались на месте. Первая авария произошла в Набережных Челнах: 20-летний водитель легкового автомобиля Hyundai сбил 65-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.
Второе ДТП произошло в Алькеевском районе. Водитель автомобиля «Нива» сбил мужчину, который шёл по середине дороги.
В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают расследование этих происшествий, чтобы установить все детали и найти виновных.
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