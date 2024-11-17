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В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

В субботу, 16 ноября, в Татарстане произошло дв...

ГИБДД РТ

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ГИБДД сообщило о количестве пострадавших и погибших в авариях в Татарстане в первый выходной день этой недели.

В субботу, 16 ноября, в Татарстане произошло два ДТП с участием пешеходов, в результате которых оба пострадавших скончались на месте. Первая авария произошла в Набережных Челнах: 20-летний водитель легкового автомобиля Hyundai сбил 65-летнюю женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте.

Второе ДТП произошло в Алькеевском районе. Водитель автомобиля «Нива» сбил мужчину, который шёл по середине дороги.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают расследование этих происшествий, чтобы установить все детали и найти виновных.

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