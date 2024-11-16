В Татарстане 16 и 17 ноября ожидаются осадки и гололедица

Гидрометцентр Татарстана сообщает, что в выходные в Татарстане ожидается облачная погода с дождями и снегопадами.

В субботу, 16 ноября, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 0...-3°C, а днем поднимется до 1...+3°C. На дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 17 ноября, погода останется облачной, и в некоторых районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/c, с порывами до 15 м/с. Ночная температура составит 3...+1°C, а дневная поднимется до 0...+4°C. В ночное и утреннее время на дорогах также ожидается гололедица.