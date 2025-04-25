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В Татарстане 126 тысяч пенсионеров получили надбавку к пенсии за уход

В Татарстане более 126 тысяч пенсионеров получи...

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С начала 2025 года более 126 тысяч жителей Татарстана получили увеличение страховых пенсий благодаря автоматическому назначению надбавки за уход. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Татарстан.

По данным ведомства, надбавку получили более 117 тысяч пенсионеров старше 80 лет и свыше 9 тысяч инвалидов I группы. Выплата была назначена без подачи заявлений, в автоматическом порядке.

С учетом январской индексации, размер надбавки в 2025 году составляет:
– 1314 рублей — для получателей страховой пенсии,
– 1377 рублей — для тех, кто получает пенсию по государственному обеспечению.

С 2025 года вся система назначения надбавки перешла на автоматический режим — заявление теперь не требуется, как и сведения об ухаживающем человеке. Надбавка устанавливается региональным отделением СФР.

Кроме того, периоды ухода за пенсионером или инвалидом могут быть учтены для формирования страхового стажа и увеличения индивидуального пенсионного коэффициента. За полный год ухода начисляется 1,8 коэффициента.

Чтобы этот период был засчитан в стаж, по завершении календарного года необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР. В случае раздельного проживания — понадобится письменное подтверждение от пенсионера или его законного представителя. Если получить его невозможно, подтверждение могут дать другие члены семьи.

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