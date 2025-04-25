В Татарстане 126 тысяч пенсионеров получили надбавку к пенсии за уход
Pro Город
С начала 2025 года более 126 тысяч жителей Татарстана получили увеличение страховых пенсий благодаря автоматическому назначению надбавки за уход. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Татарстан.
По данным ведомства, надбавку получили более 117 тысяч пенсионеров старше 80 лет и свыше 9 тысяч инвалидов I группы. Выплата была назначена без подачи заявлений, в автоматическом порядке.
С учетом январской индексации, размер надбавки в 2025 году составляет:
– 1314 рублей — для получателей страховой пенсии,
– 1377 рублей — для тех, кто получает пенсию по государственному обеспечению.
С 2025 года вся система назначения надбавки перешла на автоматический режим — заявление теперь не требуется, как и сведения об ухаживающем человеке. Надбавка устанавливается региональным отделением СФР.
Кроме того, периоды ухода за пенсионером или инвалидом могут быть учтены для формирования страхового стажа и увеличения индивидуального пенсионного коэффициента. За полный год ухода начисляется 1,8 коэффициента.
Чтобы этот период был засчитан в стаж, по завершении календарного года необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР. В случае раздельного проживания — понадобится письменное подтверждение от пенсионера или его законного представителя. Если получить его невозможно, подтверждение могут дать другие члены семьи.
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