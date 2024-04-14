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В Татарстана с начала года на стройках произошло 4 ЧП

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В Татарстане строители с начала 2024 года допустили 4 несчастных случая на своих объектах. Об этом рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

СРО проведено за этот период 704 проверки, в 191 случае применили меры дисциплинарного характера.

Госстройнадзор РТ за это же нашел 26 нарушений. Было проведено 357 проверок. Еще 119 раз строителей проверяло ГИСУ РТ.

То ли проверки представляют из себя на самые страшные для застройщиков мероприятия, то ли проверяющие смотрят на нарушения сквозь пальцы, но 4 несчастных случая за неполных 4 месяца — это много.

По статистике количество несчастных случаев на стройках год от года в республике снижалось, в 2021 году их было 22, в 2022 — 11, данных за 2023 год в открытых источниках нет.

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