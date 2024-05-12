Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

В Татарстан снова вернутся заморозки

Специалисты из Гидрометцентра представили прогноз погоды на начало следующей недели.

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Специалисты из Гидрометцентра представили прогноз погоды на начало следующей недели.

Согласно прогнозу метеорологов, в понедельник, 13 мая, в республике Татарстан ожидается возвращение заморозков. Небо будет облачным, но с прояснениями. Дождей не предвидится, однако ветер будет достигать скорости 11 метров в секунду. Ночью температура опустится до 0 градусов, а на поверхности почвы ожидается -3 градуса. В течение дня снова потеплеет до +13 градусов.

Во вторник, 14 мая, также не предвидится осадков в регионе. Скорость ветра в этот день немного уменьшится и составит 3-8 метров в секунду. Однако ночью в некоторых местах снова ожидаются заморозки до -3 градусов. В течение дня температура поднимется до +8... +13 градусов.

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