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· Артем Акчурин

В Советском районе Казани появится коттеджный поселок на 406 домов

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В Советском районе столицы РТ появится новый коттеджный поселок, насчитывающий 406 домов. Планы на строительство были размещены на официальном портале городской администрации. В сборнике документов был представлен проект планировки территории под названием «Аки».

Общая площадь поселка составит 172 гектара, на которой будут возведены 406 коттеджей. Помимо этого, в поселке также будет построено два детских сада, школа и больница.

Согласно планам, в поселке заселится около 1,3 тысячи человек. Первый этап строительства предусматривает возведение 107 домов, а также строительство дороги от жилого массива «Мое Царицыно» и детского сада.

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