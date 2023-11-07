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В Сочи трагически погиб Казанский футболист

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

forum.na-svyazi.ru

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На футбольном турнире, проходившем в Сочи, произошло трагическое событие - погиб яркий и талантливый игрок из Казани, Алексей Лесин. Об этом сообщили на официальных страницах казанской Федерации мини-футбола.

Футболист выступал за чувашскую команду LAVA, которая состоит в Казанской лиге мини-футбола. Трагедия произошла в ночь на 6 ноября, перед всероссийским турниром.

Официальная причина смерти не была указана. Но, в комментариях пользователи отмечают, что Алексей Лесин утонул.

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