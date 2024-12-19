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В смертельном ДТП в Елабуге погибла 46-летняя женщина

В Елабуге произошла ужасная авария, о которой с...

ГАИ Татарстана

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В Елабуге произошла ужасная авария, о которой стало известно благодаря видеорегистратору, зафиксировавшему момент ДТП.

В результате трагического инцидента жизнь 46-летней женщины-водителя автомобиля Chery оборвалась. Удар между её легковушкой и грузовиком был такой мощный, что одна из дверей легкового автомобиля осталась на кузове фуры.

ДТП произошло недалеко от дома No2Б на Набережночелнинском шоссе. Согласно предварительным данным, женщина не смогла правильно оценить скорость движения и условия на дороге, в результате чего выехала на встречную полосу. Похоже, снежная каша, покрывавшая участок дороги, сыграла свою роль, приведя к заносу автомобиля.

К сожалению, от полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции занимаются расследованием всех обстоятельств этого трагичного случая, сообщает КП Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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