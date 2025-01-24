В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт

В селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана планируют открыть курортно-оздоровительный комплекс «Новый Сувар». Об этом на «муниципальном часе» Агентства инвестиционного развития РТ рассказал Николай Сурков, заместитель директора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевский».

На территории будущего комплекса, рядом с крепостью Сувар, уже работает зверинец, где содержатся медведи и северные олени. В ближайшее время планируется завезти зубров.

Сурков отметил, что подготовка здравницы близка к завершению. На территории комплекса расположены источники минеральной воды с полезными свойствами. Сейчас районная администрация активно ищет инвесторов для дальнейшего развития проекта.

Глава АИР Талия Минуллина подчеркнула, что проект нуждается в упорядочении: его следует разделить на лоты, проработать инфраструктуру и рассчитать стоимость отдельных этапов реализации.