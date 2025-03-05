В селах Татарстана появятся 89 станций для связи 4G

В Татарстане продолжается масштабная программа цифровизации. В 2025 году планируется подключить к высокоскоростному интернету 4G небольшие сельские поселения путем установки 89 новых базовых станций, сказали в министерстве.

Эта инициатива реализуется в рамках национального проекта. В 2024 году уже проведена модернизация сети: установлено 233 новых базовых станции и модернизировано 827 существующих. Особое внимание уделено улучшению связи на федеральных трассах М7 "Волга" и М12 "Восток", где появилось 10 и 46 новых станций соответственно.

Темпы роста числа пользователей интернета в республике остаются высокими: около 5% для проводного и 6% для мобильного интернета.

Татарстан сохраняет лидерство в ПФО по количеству активных SIM-карт (свыше 8 млн) и пользователей мобильного интернета (свыше 5 млн).