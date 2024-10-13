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В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека

Пожар произошел в деревне Елышево  в частном до...

МЧС РТ

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В Сабинском районе Татарстана 13 октября произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в деревне Елышево в частном доме и сараях на улице Садовой, 4. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что здание и сооружения полностью охвачены огнем. Для тушения пожара были задействованы 28 пожарных и 12 единиц техники.

Тела 88-летней женщины-владелицы дома и ее 65-летнего зятя были найдены утром в развалинах. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

За последние сутки в Татарстане было зафиксировано 10 пожаров. В шести из этих случаев причиной возгорания также стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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