В Сабинском районе Татарстана на пожаре в частном доме погибли два человека
МЧС РТ
В Сабинском районе Татарстана 13 октября произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Татарстану.
Пожар произошел в деревне Елышево в частном доме и сараях на улице Садовой, 4. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что здание и сооружения полностью охвачены огнем. Для тушения пожара были задействованы 28 пожарных и 12 единиц техники.
Тела 88-летней женщины-владелицы дома и ее 65-летнего зятя были найдены утром в развалинах. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
За последние сутки в Татарстане было зафиксировано 10 пожаров. В шести из этих случаев причиной возгорания также стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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