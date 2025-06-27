В Рыбно-Слободском районе откроется глэмпинг с оленями и маралами

Глэмпинг при экопарке «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе Татарстана откроется в этом году. В рамках проекта будет доступно семь домов для круглогодичного проживания, и планируется, что в них смогут разместиться 36 человек. Открытие глэмпинга «Ольха» намечено на текущий год. Работы по благоустройству территории уже на завершающей стадии.

Проект экопарка «Дикая ферма», где обитают редкие виды животных, в прошлом году привлек 15 тысяч туристов. Общие инвестиции составили 150 млн рублей. На ферме содержатся краснокнижные олени, маралы и дикие кролики.

Источник: Татар-информ