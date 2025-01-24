В Рунете 24 января случился масштабный сбой
Екатерина Елисеева
Пользователи мобильных операторов сообщают о перебоях с доступом к Сети. Также наблюдаются сложности с работой таких сервисов, как Telegram, Steam и WhatsApp.
Напомним, что значительный сбой в работе Рунета случился еще во второй половине дня 14 января. Согласно данным детектора сбоев от компании Brand Analytics, пользователи отмечали проблемы с крупнейшими телеком-операторами, а также с доступом к "ВКонтакте", Telegram, WhatsApp, банковским приложениям и ряду онлайн-сервисов.
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