В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Экспорт халяльной продукции из Татарстана в 2023 году принес 11 миллионов долларов. Об этом заявил Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ, Марат Зяббаров. Он также отметил, что в прошлом году объем экспорта этой продукции составил 6 миллионов долларов, согласно информации ТАСС.

"В 2022 году наш экспорт халяльной продукции составил 6 миллионов долларов, а в текущем 2023 году он уже составил почти 12 миллионов долларов. Мы продолжаем развиваться и наращивать показатели", - поделился итогами Министр.

Он также отметил, что Татарстан в последние годы активно работает над сертификацией действующих предприятий, демонстрируя свою серьезность в области халяльной продукции.