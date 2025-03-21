В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню
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Сегодня в Верховном суде Татарстана адвокат Рината Салахутдинова, главы Камских Полян, ходатайствовал о смягчении условий домашнего ареста. Сам обвиняемый, проходящий по делу о взятке, в заседании не присутствовал — его представлял сын, который от комментариев отказался, сообщает «Реальное время».
Из жалобы стало известно, что единственная рабочая ванная находится в бане рядом с домом, поскольку в самом жилище оборудование неисправно. Также проживание в частном доме адвокат объяснил необходимостью ухода за животными, участком и инженерными коммуникациями.
Защитник Виктор Кузовков просил разрешить подзащитному выходить во двор дома и пользоваться баней.
Прокурор Андрей Андронов, в свою очередь, отметил, что решение Набережночелнинского суда является обоснованным, и в случае послаблений обвиняемый может попытаться скрыться.
Суд оставил прежнее постановление без изменений.
Напомним, Салахутдинов признал вину в получении взятки — по версии следствия, в январе 2025 года он получил от бизнесменов iPhone с аксессуарами на сумму 118 тысяч рублей в обмен на покровительство. Задержание прошло 5 марта после показаний от представителей коммунальных компаний, передавших и организовавших взятку.
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