В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Сегодня в Верховном суде Татарстана адвокат Рината Салахутдинова, главы Камских Полян, ходатайствовал о смягчении условий домашнего ареста. Сам обвиняемый, проходящий по делу о взятке, в заседании не присутствовал — его представлял сын, который от комментариев отказался, сообщает «Реальное время».

Из жалобы стало известно, что единственная рабочая ванная находится в бане рядом с домом, поскольку в самом жилище оборудование неисправно. Также проживание в частном доме адвокат объяснил необходимостью ухода за животными, участком и инженерными коммуникациями.

Защитник Виктор Кузовков просил разрешить подзащитному выходить во двор дома и пользоваться баней.

Прокурор Андрей Андронов, в свою очередь, отметил, что решение Набережночелнинского суда является обоснованным, и в случае послаблений обвиняемый может попытаться скрыться.

Суд оставил прежнее постановление без изменений.

Напомним, Салахутдинов признал вину в получении взятки — по версии следствия, в январе 2025 года он получил от бизнесменов iPhone с аксессуарами на сумму 118 тысяч рублей в обмен на покровительство. Задержание прошло 5 марта после показаний от представителей коммунальных компаний, передавших и организовавших взятку.