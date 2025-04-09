В РТ сообщили о кончине 94-летнего экс-гендиректора «Казаньоргсинтеза»

Казаньоргсинтез скорбит вместе с родными и близкими Юрия Николаевича Малышева — выдающегося человека, посвятившего жизнь развитию предприятия. Он ушёл из жизни на 95-м году.

Юрий Николаевич начал работать на заводе в 1961 году, став руководителем цеха фенола и ацетона. Благодаря его усилиям цех достиг проектной мощности. В 1968 году он был назначен главным инженером, а с 1982 по 1986 годы возглавлял предприятие в должности генерального директора.

Он был не просто профессионалом, но и человеком, который заботился о благополучии сотрудников. При его участии были построены объекты для восстановления здоровья работников, а вопросы экологии стали важной частью производственного процесса. Он стремился к внедрению современных решений, делая акцент на прогресс и безопасность.

За свой вклад в развитие промышленности Юрий Николаевич был награждён орденами Ленина, Октябрьской революции, «Знак Почёта», а также медалью «Ветеран труда». Ему присвоено звание «Почётный химик СССР», он стал лауреатом Премии Совета министров СССР.

Имя Малышева навсегда останется в истории Казаньоргсинтеза. Его уважают и помнят те, кто работал с ним и знал его лично.

Прощание состоится 9 апреля в 12:15 у дома №17 по улице Серова. Похороны пройдут на кладбище «Сухая река» в 13:30.