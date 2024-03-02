В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

На республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин заявил о двух несчастных случаях на стройках региона с начала 2024 года. Он попросил представителей властей на местах и застройщиков ежедневно контролировать соблюдение правил и норм охраны труда.

За первые два месяца текущего года саморегулируемые организации провели 414 проверок и выдали 58 предписаний застройщикам о необходимости исправить выявленные нарушения. Госстройнадзор составил 182 отчета о проверках и обнаружил 16 нарушений на стройплощадках.