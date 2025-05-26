В РТ руководитель задолжал зарплату 43 сотрудникам на сумму свыше 2,1 млн рублей
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Нижнекамская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Таттрансойл».
Выяснилось, что с сентября 2024 по январь 2025 года организация не выплачивала зарплату 43 сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность более 2,1 миллиона рублей.
По итогам проверки на генерального директора компании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). Кроме того, директору направлено представление с требованием устранить выявленные нарушения.
После вмешательства прокуратуры права работников были восстановлены, а задолженность по зарплате полностью погашена.
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