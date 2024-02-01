В РТ родители жалуются на отказ школ в выдаче доступов к электронным дневникам

Родители в РТ массово жалуются на отказ школ в выдаче доступов к электронным дневникам. Минобрнауки РТ дали разъяснения, что директора не должны отказывать в выдаче логинов и паролей. Заявления для их получения не нужны. Логины и пароли действуют до окончания школы и не меняются при переходе в другое учебное заведение.

В министерстве поручили не ограничивать выдачу доступов. Родители, которые запрашивают логин и пароль ребенка, должны его получить. Такие указания были переданы деректорам школ.