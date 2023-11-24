В РТ предложили построить специальные микрорайоны для поддержки молодых семей

На встрече министерства по делам молодежи было предложено построить специальные ЖК для молодых семей, которые в силу возраста не могут позволить себе собственное жилье. С предложением выступила Нина Шимина, председатель Молодежного парламента Татарстана.

Шимина заявила, что семьи могли бы проживать в подобных жилых комплексах на протяжении 3-х лет. А в дальнейшем уже на накопленные деньги купить собственную квартиру или дом. Также она добавила, что аренда однокомнатной квартиры в таких домах должна составлять не более 15 тысяч рублей и должна быть оборудована всем необходимым.