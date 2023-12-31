В РТ появится новый нефтеперерабатывающий завод

В ближайшие годы в республике Татарстан планируется запуск собственного производства станков, а также ввести в эксплуатацию новый нефтеперерабатывающий завод. Эти планы были озвучены главой Министерства промышленности и торговли республики Олегом Коробченко на совещании, посвященном обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики.

К 2025 году в Татарстане планируется достижение уровня локализации производства промышленных станков на уровне 70%, с последующим увеличением до 90%. Эти работы осуществляются по указанию президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.