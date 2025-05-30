В РТ планируют изменить порядок выплат на расходы деятельности депутатов

Президиум Госсовета РТ сможет устанавливать размер ежемесячной компенсации депутатам за расходы, возникающие в процессе исполнения ими своих полномочий. До этого сумма была фиксированной и составляла 5 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий такую меру, уже внесён в республиканский парламент.

Предлагаемые изменения касаются закона о статусе депутатов Госсовета РТ. Если поправки утвердят, компенсации будут рассчитываться не по единому тарифу, а индивидуально — в зависимости от решения президиума. Финансирование таких выплат будет осуществляться за счёт бюджетных средств, выделенных на обеспечение работы аппарата Госсовета.

Действующая редакция закона предусматривает фиксированную компенсацию в размере 5 тысяч рублей, покрывающую дополнительные траты, связанные с депутатской деятельностью.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на оптимизацию системы финансового обеспечения депутатов. Авторами документа стали Альберт Хабибуллин, глава комитета по вопросам госстроительства и местного самоуправления, а также Леонид Якунин, руководитель бюджетного комитета.

Компенсационные выплаты могут включать много расходов — от приобретения и обслуживания техники до связи, интернета, покупки подарков и сувениров, аренды помещений для встреч с избирателями, оплаты коммунальных услуг и приобретения канцтоваров. Перечень таких расходов зависит от гарантий, предоставляемых каждому депутату.