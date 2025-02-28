В РТ Минниханов подписан указ о выплатах по 50 тысяч рублей ветеранам

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и инвалидам ВОВ в Татарстане предоставят единовременные выплаты по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Финансовая поддержка также предусмотрена для вдов военнослужащих, погибших в годы войны.

Согласно документу, перечисление выплат запланировано на апрель – май 2025 года. Получателями станут:

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, соответствующие категориям, указанным в федеральном законе «О ветеранах»;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, организованных фашистскими войсками и их союзниками во время Второй мировой войны.

Дополнительно выплаты в размере 10 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы, потерявшие супругов в период ВОВ, Финской войны и войны с Японией, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.