В РТ Минниханов подписан указ о выплатах по 50 тысяч рублей ветеранам
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и инвалидам ВОВ в Татарстане предоставят единовременные выплаты по 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Финансовая поддержка также предусмотрена для вдов военнослужащих, погибших в годы войны.
Согласно документу, перечисление выплат запланировано на апрель – май 2025 года. Получателями станут:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, соответствующие категориям, указанным в федеральном законе «О ветеранах»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, организованных фашистскими войсками и их союзниками во время Второй мировой войны.
Дополнительно выплаты в размере 10 тысяч рублей получат вдовы и вдовцы, потерявшие супругов в период ВОВ, Финской войны и войны с Японией, а также вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
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