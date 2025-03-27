В РТ хотят позволить принимать генеральные планы без общественных слушаний

В Татарстане на рассмотрение вынесли законопроект, касающийся поправок в республиканский закон «О градостроительной деятельности». Документ уже появился на сайте Госсовета региона.

Среди предлагаемых изменений — возможность разрабатывать генеральные планы населённых пунктов и городских округов, а также вносить в них корректировки, не проводя при этом публичные слушания или обсуждения с общественностью.

Также предполагается, что в отдельных случаях проекты планировки и межевания территорий, а также изменения в них, смогут утверждаться органами местного самоуправления без обязательного участия граждан.

На данный момент законопроект проходит стадию предварительного рассмотрения.

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