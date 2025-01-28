Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В РТ 10-летняя девочка перевела аферистам мамину зарплату за игровую валюту

Девочка от подруги узнала о «бесплатной раздаче...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В Лениногорске 40-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с её банковского счёта. Как выяснилось, её 10-летняя дочь стала жертвой мошенников.

Девочка от подруги узнала о «бесплатной раздаче» валюты для интернет-игры и подписалась на аккаунт в мессенджере. Ей пришло сообщение с просьбой указать возраст, никнейм в игре и прислать скриншот разблокированного телефона взрослого.

После этого школьнице стали угрожать, утверждая, что её действия привели к утечке данных мошенникам. Девочке сообщили, что её матери грозит уголовное дело, а сама она может оказаться в детском доме. Чтобы «решить проблему», её заставили войти в банковское приложение на телефоне матери и якобы «отвязать карту мошенников». Следуя инструкциям, ребёнок перевёл злоумышленникам 20 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Новости России

день назад

Находят хобби и раскрывают душу

укусы постельных клопов у детей

Не у нас

день назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Важное в РТ

3 дня назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

монтаж систем электроснабжения в Казани

Новости Казани

20 часов назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Не у нас

день назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Не у нас

7 часов назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

Кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца
Новости Казани
2 дня назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Новости Татарстана

12 минут назад

В РТ 10-летняя девочка перевела аферистам мамину зарплату за игровую валюту

Не у нас

57 минут назад

В Амурской области 28 января после взрыва пропал без вести человек

Не у нас

час назад

7 человек пострадали: ветер до 50 м/с принес во Владивосток хаос

Новости Казани

час назад

В одном из зданий Деревни Универсиады 28 января проводят плановые учения
4 детей и 3 взрослых отравились угарным газом в...
Новости Казани
7 минут назад

4 детей и 3 взрослых отравились угарным газом в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Зеленодольске молодые люди напали на мужчину

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанский энергетический форум «Энергопром» с 2025 года станет всероссийским

Новости Казани

5 часов назад

В Казани могут дисквалифицировать директора одной из УК города
В Татарстане повысили выплаты контрактникам до ...
Новости Татарстана
4 дня назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей