В РТ 10-летняя девочка перевела аферистам мамину зарплату за игровую валюту

В Лениногорске 40-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег с её банковского счёта. Как выяснилось, её 10-летняя дочь стала жертвой мошенников.

Девочка от подруги узнала о «бесплатной раздаче» валюты для интернет-игры и подписалась на аккаунт в мессенджере. Ей пришло сообщение с просьбой указать возраст, никнейм в игре и прислать скриншот разблокированного телефона взрослого.

После этого школьнице стали угрожать, утверждая, что её действия привели к утечке данных мошенникам. Девочке сообщили, что её матери грозит уголовное дело, а сама она может оказаться в детском доме. Чтобы «решить проблему», её заставили войти в банковское приложение на телефоне матери и якобы «отвязать карту мошенников». Следуя инструкциям, ребёнок перевёл злоумышленникам 20 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве