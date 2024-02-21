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В России растут ставки по вкладам в юанях

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По прогнозам банкиров, юань в 2024 году займет около трети в валютных сбережениях россиян и станет первой по популярности валютой, сместив пока еще лидирующий доллар.

Ведущие российские банки вновь заявляют о повышении ставок по вкладам в юанях. Так, с 20 февраля это сделал ВТБ, увеличив ставки в среднем на 1,1 п.п. По мнению банкиров, юань сейчас пользуется растущей популярностью. При сохранении спроса, объем юаневых средств может вырасти на 40% и составит около трети валютных сбережений россиян.

«В период высоких ставок на финансовом рынке приходит «время вкладчика», ориентирующегося на депозитные продукты для сохранения и приумножения средств. В качестве ликвидной «подушки» в иностранной валюте наши клиенты все чаще используют инструменты в юанях, ставки по которым только за прошлый год выросли более чем в два раза. По итогам 2023 года объём средств физлиц в китайской валюте вырос почти в 1,5 раза в российской банковской системе, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях. Мы предложили лучшие условия на рынке по вкладам в юанях, и ожидаем, что в 2024 году эта валюта останется достойной альтернативой долларам и евро за счет своей привлекательной доходности и устойчивости, которую власти Китая стремятся сохранить для поддержания торгового баланса - за последнее десятилетие курс доллара к юаню находился в диапазоне 6,1-7,4», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Россияне чаще всего оформляют краткосрочные и среднесрочные депозиты в юанях от трех месяцев до полугода.

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