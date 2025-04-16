В Росреестре РТ объяснили, как можно ускорить регистрацию недвижимости

С начала 2025 года в России начнёт действовать упрощённый порядок гистрации недвижимости. Согласно новым правилам, граждане и юридические лица смогут получить право собственности всего за один рабочий день. Об этом напомнили в Росреестре по Республике Татарстан.

Ускоренная регистрация стала возможной благодаря изменениям, принятым федеральным законом №207-ФЗ от 22 июля 2024 года. Услуга применяется в случаях, когда оформляется ипотека или заключается договор купли-продажи квартиры, за исключением сделок, прошедших через публичные торги.

Как отметил заместитель главы регионального управления Росреестра Нияз Галиакбаров, нововведение особенно актуально для тех, кому необходимо срочно завершить сделку — например, быстро продать или приобрести жильё. Новый порядок позволяет оформить документы всего за сутки.

Воспользоваться ускоренной регистрацией можно по желанию заявителя, при этом потребуется оплатить повышенную государственную пошлину. Чтобы подать заявку, достаточно указать нужную опцию в заявлении. Оформить документы можно как через МФЦ, так и через онлайн-сервис на сайте Росреестра.

На текущий момент регистрация в обычном порядке занимает семь рабочих дней, а при подаче через МФЦ — девять. В ведомстве подчеркнули, что введение ускоренной процедуры не влияет на сроки предоставления стандартных услуг.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев выразил мнение, что новая услуга будет востребована, поскольку в жизни часто возникают ситуации, требующие быстрого оформления права собственности. Он также добавил, что документы можно подать и в электронном виде — через банк или нотариуса, что делает процесс максимально удобным для пользователей, пишет «Татар-информ».