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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Республике Татарстан могут ввести оплату услуг ЖКХ цифровым рублем

Для государства переход на цифровой рубль предо...

pixabay.com

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В Татарстане предложили использовать цифровой рубль для оплаты услуг ЖКХ. Об этом заявил председатель Комитета по тарифам республики Александр Груничев.

Он отметил, что внедрение цифровой валюты принесёт выгоду как гражданам, так и бизнесу. Одним из ключевых преимуществ станет доступ к кошельку через любой банк, обслуживающий пользователя. Единые тарифы на операции с цифровыми рублями снизят издержки, а их использование будет безопасным даже без подключения к интернету.

Для государства переход на цифровой рубль предоставит более прозрачный доступ к данным о финансовых операциях граждан и организаций, что позволит эффективнее контролировать сферу оплаты услуг.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане мусоросжигательный завод готов на 24%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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