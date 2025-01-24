В Республике Татарстан могут ввести оплату услуг ЖКХ цифровым рублем
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В Татарстане предложили использовать цифровой рубль для оплаты услуг ЖКХ. Об этом заявил председатель Комитета по тарифам республики Александр Груничев.
Он отметил, что внедрение цифровой валюты принесёт выгоду как гражданам, так и бизнесу. Одним из ключевых преимуществ станет доступ к кошельку через любой банк, обслуживающий пользователя. Единые тарифы на операции с цифровыми рублями снизят издержки, а их использование будет безопасным даже без подключения к интернету.
Для государства переход на цифровой рубль предоставит более прозрачный доступ к данным о финансовых операциях граждан и организаций, что позволит эффективнее контролировать сферу оплаты услуг.
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