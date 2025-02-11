В Республике Татарстан готовятся к развитию гонок дронов

Молодежный парламент при Государственном совете РТ и Федерация гонок беспилотных летательных аппаратов республики заключили соглашение о партнерстве. Как сообщил председатель парламента Дамир Нургалиев, совместная деятельность уже стартовала.

Он напомнил, что ранее представители парламента посещали республиканский центр «Патриот», где проходят тренировки сборных Федерации, представляющих Татарстан на всероссийских соревнованиях. Также он отметил, что в прошлом году команда республики завоевала титул чемпиона России.

Стороны намерены сотрудничать с Ассоциацией молодежных парламентов ПФО для улучшения законодательства, регулирующего дрон-спорт. Кроме того, в рамках будущего проекта подростков планируют бесплатно обучать пилотированию беспилотников.

Директор Федерации гонок дронов Татарстана Георгий Дикопольский отметил, что этот спорт активно развивается, однако в республике действует запрет на полеты. Он подчеркнул, что Федерации необходима специализированная площадка для тренировок и выразил надежду на поддержку со стороны Молодежного парламента.