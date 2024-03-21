Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В районах Татарстана для реконструкции дорог изымут земельные участки

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Кабмин Татарстана принял решение о конфискации земельных участков у владельцев для проведения реконструкции дорог в трех районах региона. Постановления были утверждены премьер-министром региона Алексеем Песошином.

В частности, два участка земли в Никифоровском сельском поселении, площадью 9,7 тыс. и 14 тыс. кв. м, будут изъяты у ООО «Агропромышленная компания "Продовольственная программа"» для реконструкции трассы Мамадыш — Тюлячи (км 35+800 — км 41+800).

В Аксубаевском районе земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м, находящийся в государственной собственности и арендуемый ООО «Волга-Селект», будет конфискован для реконструкции дороги Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам.

Третий земельный участок, площадью 215,8 тыс. кв. м в Мензелинском районе, будет изъят у предпринимателя для реконструкции дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево.

По документам, Министерство по земельным ресурсам Татарстана уведомит владельцев участков о конфискации в течение 10 дней. Владельцам будет предложена компенсация в течение месяца. В случае отказа, представители ведомства обратятся в суд.

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