В районах Татарстана для реконструкции дорог изымут земельные участки

Кабмин Татарстана принял решение о конфискации земельных участков у владельцев для проведения реконструкции дорог в трех районах региона. Постановления были утверждены премьер-министром региона Алексеем Песошином.



В частности, два участка земли в Никифоровском сельском поселении, площадью 9,7 тыс. и 14 тыс. кв. м, будут изъяты у ООО «Агропромышленная компания "Продовольственная программа"» для реконструкции трассы Мамадыш — Тюлячи (км 35+800 — км 41+800).





В Аксубаевском районе земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м, находящийся в государственной собственности и арендуемый ООО «Волга-Селект», будет конфискован для реконструкции дороги Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам.Третий земельный участок, площадью 215,8 тыс. кв. м в Мензелинском районе, будет изъят у предпринимателя для реконструкции дороги Мензелинск — Русский Каран — Тогашево.По документам, Министерство по земельным ресурсам Татарстана уведомит владельцев участков о конфискации в течение 10 дней. Владельцам будет предложена компенсация в течение месяца. В случае отказа, представители ведомства обратятся в суд.