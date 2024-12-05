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В поселке Борисоглебское на улице Шоссейной изменили скоростной режим из-за ДТП

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В связи с аварией, которая произошла 17 октября 2024 года на улице Шоссейной в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района, были приняты меры для улучшения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

На участках дороги в районе домов №8а и 46а по улице Рабочей, а также у дома №98а на улице Шоссейной были установлены искусственные неровности, а скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Напомним, что 17 октября 17-летний водитель, не имея водительских прав, превысил скорость и сбил женщину на тротуаре. В результате аварии женщина скончалась. Кроме того, автомобиль нанёс повреждения припаркованным машинам.

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