В понедельник татарстанцам пообещали под +30 градусов тепла

В Татарстане установится теплая погода, которая продлится в начале недели. Заметно похолодает лишь к среде, 24 октября.

В понедельник, в республике ожидается переменная облачность, местами дождь. Порывы ветра достигнут до 14 м/с. Минимальная температура в вечерне-ночные часы составит +9..+14 градусов, максимальная будет варьироваться в диапазоне +24..+29 градусов.

По данным Гисметео, в Казани неделя начнется с небольшого дождя и температуры воздуха до +20 градусов. Во вторник ожидается солнечная погода и температура до +26 градусов. Со среды похолодает до +15 градусов. В четверг-пятницу столбики термометров опустятся до +13.